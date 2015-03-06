Рівність доходів чоловіків і жінок може бути досягнута не раніше 2086 року

Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці (МОП).

"Зберігається гендерний розрив в оплаті праці для всіх жінок - які мають і не мають дітей. В цілому заробітна плата жінок становить 77% від заробітної плати чоловіків, і цей розрив ще вище для жінок на високооплачуваних посадах. Експерти МОП відзначають, що якщо не вжити цілеспрямованих дій, то при нинішньому рівні різниці в заробітній платі рівність доходів чоловіків і жінок не буде досягнута раніше 2086 року, тобто через 71 рік", - йдеться в повідомленні.

Крім того, МОП зазначає, що некомпенсована різниця в оплаті праці, пов'язана з материнством, як правило, більше в країнах, що розвиваються, ніж у розвинених. У світі цей показник зростає пропорційно кількості дітей. Так, у багатьох європейських країнах жінка з однією дитиною втрачає незначну частину доходу, в той час як доходи жінок з двома і особливо з трьома дітьми істотно скорочуються.