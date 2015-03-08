ЄС залишається рушійною силою в питаннях гендерної рівності - заява Єврокомісії до 8 березня

Текст заяви цитує Європейська правда, якій надали його в представництві Євросоюзу в Україні.

Заява підкреслює, що керівництво ЄС також з повагою ставиться до свята 8 березня, коли відзначається День ООН, присвячений правам жінок та міжнародному миру, відомий також як Міжнародний жіночий день.

"Ми можемо пишатися тим, чого Європа досягла останніми роками. Гендерна рівність – не далека мрія; вона – європейська дійсність" - йдеться у заяві.

"Однак й досі ми маємо продовжувати працювати наполегливо. Європейська Комісія переконана: разом ми здатні подолати розриви, що існують між чоловіками і жінками у зарплатні, зайнятості та посадах", - додано в документі.

Єврокомісари підкреслили, що ЄС "є і залишається на однією з рушійних сил у питання гендерної рівності"

"Жінки повинні мати однакові з чоловіками шанси на навчання, на вибір кар`єри, на сімейне життя, якого вони прагнуть, та на життя, вільне від загроз насильства", - додали вони.

Читайте також8 березня помилково вважають радянським святом - правозахисникТакож у заяві нагадується, що у 2015 році відзначають 15 років з часу ухвалення Резолюції № 1325 Ради безпеки ООН щодо жінок, миру і безпеки, "яка підняла гендерні питання на вищий щабель міжнародного порядку денного".

Підписи під заявою поставили Перший Віце-президент Європейської Комісії Франс Тіммерманс, Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні, комісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос, комісар з міжнародної співпраці та розвитку Невен Міміца, комісар з працевлаштування, соціальних справ, навичок і мобільності робочої сили Маріан Тіссен, комісар з гуманітарної допомоги і управління у кризових ситуаціях Христос Стиліанідес, комісар з питань юстиції, прав споживачів та ґендерної рівності Вєра Юрова.