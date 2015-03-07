На Донбас прибув екстрений конвой від Путіна з «гуманітаркою для шахтарів»

Автомобільна колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для сімей шахтарів, загиблих і постраждалих під час аварії на шахті ім. Засядька, прибула в Донецьк, повідомили журналістам в Національному центрі управління в кризових ситуаціях МНС Росії, передає РИА Новости.

"Більше 20 автомобілів привезли понад 200 тонн гуманітарної допомоги для сімей шахтарів, а також для жителів міста. Серед вантажів - продукти харчування і медикаменти", - сказав представник НЦУКС. За його словами, ніяких збоїв під час руху колони не виникло.

Зараз починається розвантаження машин, після завершення якої вони відправляться назад.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 17-й "гумконвой" з понад 160 автомобілів перетнув кордон України. Машини привезли в Донецьку і Луганську області понад 1,8 тисячі тонн нібито гуманітарних вантажів.

Українські прикордонники заявили, що сімнадцятий російський "гуманітарний конвой" провіз на територію Донбасу паливно-мастильні матеріали і рекламні банери.