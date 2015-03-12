Путіна продовжують приховувати від публіки: скасована його участь у колегії ФСБ РФ

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають РИА Новости. "Ну зазвичай присутній, так. Цього року - ні, він не планував", - заявив Дмитро Пєсков.

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"У нього зустрічі йдуть постійно, але не всі публічні зустрічі. Порядок денний зараз дуже напружений - пов'язаний і з кризовими явищами, і так далі. Зараз йде постійна комунікація і з урядом, і з держкомпаніями, і з банківським середовищем. Природно, на це йде дуже багато часу. Тому це все, знаєте... це все такі, абстрактні міркування", - уточнив він.

Раніше Reuters з посиланням на джерело в урядових колах Казахстану повідомляло, що Володимир Путін скасувавзапланований на цей тиждень візит в Астану через можливу хворобу. "Візит скасовано, схоже, що Путін захворів", - інформує джерело.

Тим часом, в соцмережах активно обговорюють те, що президент Росії вже деякий час не з'являється на публіці, і припускають, що з російським президентом сталося непоправне. Чутки про те, що Путін помер ще більше активізувалися після повідомлення від імені Дмитра Медведєва в "Твіттері" про смерть Путіна. Після цього кремлівські чиновники поспішили запевнити, що аккаунт Медведєва зламали.