Назарбаєв, Лукашенко та Путін 12-13 березня обговорять ситуацію в Україні

В Астані президенти Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Білорусі Олександр Лукашенко і РФ Володимир Путін мають намір обговорити ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, з цією метою 12-13 березня президент РФ відвідає Казахстан.

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«Сторони мають намір обговорити стан і перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці трьох країн, євразійських інтеграційних процесів – з урахуванням впливу сучасних тенденцій у світовій економіці. Передбачається також обмін думками з актуальних міжнародних питань, перш за все ситуації в Україні», - зазначається в повідомленні.

В рамках візиту також запланована двостороння зустріч Путіна і Назарбаєва.