Томбінський: ЄС ще не визначився з розміщенням миротворців на Донбасі

Про це сказав голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яка позиція Євросоюзу з приводу розміщення на сході України міжнародної миротворчої місії.

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"Це питання буде на порядку денному на наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ. Це буде в понеділок (16 березня). Ще немає позиції", - зазначив він.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче запитання, яка можлива реакція Євросоюзу, якщо, наприклад, ситуація навколо Маріуполя буде погіршуватися, посол зазначив, що "для того, щоб були введені миротворці, потрібно рішення Ради Безпеки ООН".

"Так, це не буде ні завтра, ні післязавтра", - зазначив він, додавши, що "також не можна мати ілюзію, що це буде відповідати на питання сьогоднішнього дня".

Таким чином, дипломат пояснив, що рішення про розміщення миротворців може розглядатися в більш довгостроковій перспективі.

Крім того, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про необхідність залучення поліцейської місії ЄС на схід України, Ян Томбінський зазначив, що це рішення залежить від самого ЄС.

"Але що могла б робити там поліцейська місія під Маріуполем? Там йдуть бойові дії, так, це потрібна адекватна місія до всіх завдань", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент Петро Порошенко запропонував обговорити питання про запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зазначив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка буде працювати на підставі рішення Ради безпеки ООН.