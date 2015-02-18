Порошенко запропонує РНБО обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони у середу ввечері.

”Сьогодні вам буде запропоновано обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії Організації об`єднаних націй, яка діятиме відповідно до мандату Ради безпеки ООН”, - сказав він.

Порошенко зазначив, що за його дорученням це питання відпрацювали апарат РНБО, уряд, були залучені МЗС.

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«Ми бачимо найкращий для нас формат - це поліцейська місія Євросоюзу. Впевнені в тому, що це буде найбільш ефективним і найбільш оптимальним гарантом безпеки в ситуації, що склалася, коли мир не дотримується - ні Росією, ні тими, хто її підтримує», - сказав президент.

Він також поінформував, що попередньо обговорював це питання під час мінських переговорів із президентом Франції та канцлером Німеччини, а також з президентом Росії, «передбачаючи, що мінські домовленості не будуть виконані».

«Після прийняття сьогоднішнього рішення, я сподіваюся, воно сьогодні буде прийнято, ми розпочинаємо офіційну роботу, звернення до наших партнерів, офіційні консультації, які зможуть забезпечити мир», - сказав глава держави.