"Живого" Путіна не бачили з минулого четверга - Gazeta Wyborcza

В інтернеті поширюються чутки, що президент Росії Володимир Путін помер, оскільки вже більше тижня він не з'являється на публіці і екранах телевізорів, пише Дзеркало тижня із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Зокрема, сьогодні президент РФ повинен був приїхати в Казахстан і зустрітися із президентом Нурсултаном Назарбаєвим та білоруським лідером Олександром Лукашенком. Але несподівано ця зустріч на найвищому рівні була скасована. Це лише підсилило "конспіративні" плітки, що насправді Путін помер, а Кремль навмисно це приховує.

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Видання зазначає, що спроби влади розвіяти підозри росіян про смерть президента теж дуже незграбні. Посольство Росії в Астані пояснило, що Путін не приїде до Казахстану, тому що захворів. Але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков швидко спростував цю заяву дипломатів, запевнивши, що глава держави живий, здоровий і "не обмежує свою діяльність".

Щоб довести, що Путін живий і на роботі, адміністрація президента РФ опублікувала на офіційному сайті фото з його зустрічі з губернатором Карелії Олександром Чудлайнем. Але виявилося, що губернатор насправді був у Москві і зустрічався з Путіним, але це було минулої середи.

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"Незграбною вийшла і спроба у вівторок довести існування Путіна. У той день Кремль повідомив, що президент приймає у себе губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитра Кобилкіна. Але журналісти РБК встановили, що такого гостя у Москві насправді не було", - сказано у статті.

Востаннє на екранах телевізорів Путіна показували, коли він привітав росіянок із 8 березня. Усі телеканали показували, як він нагороджував жінок і дарував їм букети. Але насправді це був відеозапис, зроблений задовго до свята.

Таким чином, "живого" Путіна не бачили з минулого четверга, коли він зустрічався із прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці. Водночас, оглядач додає, що для російського президента дуже типово ховатися від публіки, коли в Росії настає критичний момент.

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"Він так само зникав з екранів, коли у 2000-му році затонула атомна субмарина "Курськ", або коли через два роки після цього терористи захопили театр на Дубровці у Москві. Словом, президент так робить кожного разу, коли ситуація у країні дуже складна", - сказано у статті.

Водночас, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уникає відповіді на питання, коли Путін з'явиться на публіці. Але в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы" у відповідь на запитання журналіста про здоров'я президента він запевнив, що росіянам "не потрібно хвилюватися, все в порядку".

Раніше низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Так, у соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже від 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит до Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ уже більше тижня не з'являється на публічних заходах.

Останнього разу Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався із прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Крім того, скасовано зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі та РФ планували обговорити ситуацію в Україні.

ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а у соцмережах роблять фотожаби і вправляються в дотепності.

Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого у Twitter зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.