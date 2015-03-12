У мережі активно обговорюють таємниче зникнення Путіна (фото)

В інтернеті активно обговорюють таємниче зникнення президента РФ Володимира Путіна. Користувачі публікують фотожаби та дотепні твіти. Не виключають, що Путін помер.

Користувачі соцмереж вправляються в дотепності.

Оппозиционно настроенные граждане России скупили все баяны. Радио ТраурFM +( #ПутинУмер — ТраурFM +( (@TraurFM) March 12, 2015

Путин снова всех переиграл. Специально умер, чтобы огорчить Гаагский трибунал. Как по нотам. Укропы, скачите, вас опять сделали — РБ головного мозга (@belamova) March 12, 2015

- Рукопожатие крепкое у него? - Руку ломает. pic.twitter.com/LnwgeqWFkL — Bob Farber (@Bobchensk) March 12, 2015

-Рукопожатие крепкое у него? -Судьбы ломает. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 12, 2015

Кажуть, в Кремлі вже гримують Безрукова. — Олександр Тодорчук (@freekyiv) March 12, 2015

Отбой! Путин появился на публике pic.twitter.com/hmmYyFrFYp — Вольная рэдакцыя (@svabodka) March 12, 2015

Уверен, что с ним всё хорошо. Подтяжку делал перед прямой линией. Синяки сойдут и будет как новенький в эфире. Моложе и красивее всех. — Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2015

Слухи распускают производители алкоголя и пиротехники. Им это выгодно. — Все Буде Добре (@VseBudeOk) March 12, 2015

Если Путин умер, то не пришло ли время и Кадырову за него жизнь отдать? pic.twitter.com/7TYqfalKoo — Mr. Vlad Solo (@mrvladsolo) March 11, 2015

50 оттенков ожидания "Лебединого озера"........ — Робін з Бандерштату (@Robin_Ternop_) March 11, 2015

5 марта сдох Сталин, с 5 марта перестал появляться на публике Путин. Традиция — Качаю лодку (@batkamahno) March 11, 2015

Раніше низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, в соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже з 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит в Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах.

Останній раз Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

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Крім того, скасована зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі та РФ планували обговорити ситуацію в Україні.

ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а в соцмережах роблять фотожаби і вправляються в дотепності.

Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого в Твіттері зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.