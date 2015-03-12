У мережі активно обговорюють таємниче зникнення Путіна (фото)
В інтернеті продовжують дискутувати, куди зник російський президент.
В інтернеті активно обговорюють таємниче зникнення президента РФ Володимира Путіна. Користувачі публікують фотожаби та дотепні твіти. Не виключають, що Путін помер.
Користувачі соцмереж вправляються в дотепності.
Оппозиционно настроенные граждане России скупили все баяны. Радио ТраурFM +( #ПутинУмер
— ТраурFM +( (@TraurFM) March 12, 2015
#Putin взял отпуск и уехал добровольцем в #Donbass. #Putindead#ПутинУмер#РФ
— Vitalii Danilchenko (@vitdnk) March 12, 2015
Поговаривают, что #Путин переиграл всех в ящик. #ПутинУмер
— Rinat Minnekhanov (@RiverStarlight) March 12, 2015
Путин играет в прятки, и пока выигрывает. #ПутинВсехПереиграл#ПутинУмерpic.twitter.com/h4kD5XRftZ
— Alexander (@alexiotov) March 12, 2015
Путин снова всех переиграл. Специально умер, чтобы огорчить Гаагский трибунал. Как по нотам. Укропы, скачите, вас опять сделали
— РБ головного мозга (@belamova) March 12, 2015
- Рукопожатие крепкое у него? - Руку ломает. pic.twitter.com/LnwgeqWFkL
— Bob Farber (@Bobchensk) March 12, 2015
-Рукопожатие крепкое у него? -Судьбы ломает.
— Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 12, 2015
Кажуть, в Кремлі вже гримують Безрукова.
— Олександр Тодорчук (@freekyiv) March 12, 2015
Отбой! Путин появился на публике pic.twitter.com/hmmYyFrFYp
— Вольная рэдакцыя (@svabodka) March 12, 2015
“@sranysovok: pic.twitter.com/krU1nsWeke” Исчерпывающе.
— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) March 12, 2015
Куда же все-таки пропал #Путин ? #ищемпрезидентаpic.twitter.com/2OA2ltsQlk
— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 11, 2015
-а Вова выйдет? pic.twitter.com/eUjxyAPTIg
— Lexx Loki (@LexxLoki) March 12, 2015
Уверен, что с ним всё хорошо. Подтяжку делал перед прямой линией. Синяки сойдут и будет как новенький в эфире. Моложе и красивее всех.
— Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2015
Моя старая карикатура про двух Володь в Мавзолее стала актуальной. #ПутинУмер@Ateralbapic.twitter.com/yUtQ6qtatJ
— Карикатурист (@nightseparator) March 11, 2015
Слухи распускают производители алкоголя и пиротехники. Им это выгодно.
— Все Буде Добре (@VseBudeOk) March 12, 2015
Если Путин умер, то не пришло ли время и Кадырову за него жизнь отдать? pic.twitter.com/7TYqfalKoo
— Mr. Vlad Solo (@mrvladsolo) March 11, 2015
КАРТИНА. #ПУТИН УМЕР - ОРАНЖИСТЫ У ТЕЛА ПОКОЙНОГО. pic.twitter.com/k1R62RJKFL
— Fenix (@Fenix_4865) March 12, 2015
50 оттенков ожидания "Лебединого озера"........
— Робін з Бандерштату (@Robin_Ternop_) March 11, 2015
5 марта сдох Сталин, с 5 марта перестал появляться на публике Путин. Традиция
— Качаю лодку (@batkamahno) March 11, 2015
Интересно у нас будет или все таки нет, на всех экранах России? #ЛебединоеОзеро#Россия#Путин#ПутинУмерpic.twitter.com/4JEQXvWEnP
— yxo36Yury Ponomarev (@yxo36yury) March 12, 2015
#ПутинУмерpic.twitter.com/CDGwlwr2PT
— Александр Козерчук (@kozerchuk) March 12, 2015
Раніше низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, в соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже з 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит в Казахстан.
Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах.
Останній раз Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.
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Крім того, скасована зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі та РФ планували обговорити ситуацію в Україні.
ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а в соцмережах роблять фотожаби і вправляються в дотепності.
Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого в Твіттері зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.