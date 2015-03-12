У мережі активно обговорюють таємниче зникнення Путіна (фото)

12:10, 12 березня 2015
Світ
14517 0

В інтернеті продовжують дискутувати, куди зник російський президент.

В інтернеті активно обговорюють таємниче зникнення президента РФ Володимира Путіна. Користувачі публікують фотожаби та дотепні твіти. Не виключають, що Путін помер.

соцмережі
соцмережі

соцмережі
соцмережі
соцмережі
соцмережі

Користувачі соцмереж вправляються в дотепності.

публикацияЖуравля Юрій.

Раніше низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, в соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже з 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит в Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах.

Останній раз Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Читайте такожПєсков стверджує, що Путін "абсолютно" здоровий, а його рукостискання "ламає руки"

Крім того, скасована зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі та РФ планували обговорити ситуацію в Україні.

ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а в соцмережах роблять фотожаби і вправляються в дотепності.

Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого в Твіттері зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter