Пєсков стверджує, що Путін "абсолютно" здоровий, а його рукостискання "ламає руки"
При цьому прес-секретар президента РФ відмовився відповідати на питання, які найближчі заходи заплановані у Путіна і коли його можна буде побачити хоча б по телевізору.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що про здоров'я Володимира Путіна «не треба хвилюватися», незважаючи на те, що він вже кілька днів не з'являвся на публіці.
Про це Пєсков сказав в інтерв'ю радіостанції «Эхо Москвы».
«Не треба хвилюватися. Все гаразд», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, що росіяни хвилюються з приводу здоров'я Путіна на тлі безлічі чуток.
Він запевнив, що Путін «абсолютно» здоровий, а рукостискання у нього залишається міцним, таким, що він «ламає руки».
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Водночас, Пєсков підтвердив, що Путін не буде сьогодні присутній на колегії ФСБ, хоча зазвичай відвідує цей захід.
«Ким очікувалося? Ну зазвичай присутній, так. Цього року – ні, він не планував», - сказав прес-секретар Путіна.
При цьому Пєсков відмовився відповідати на питання, які найближчі заходи заплановані у президента і коли його можна буде побачити хоча б по телевізору.
«Річ у тому, що – дивіться – у нього ж зустрічі відбуваються постійно. У нього зустрічі відбуваються постійно, але не всі зустрічі публічні. Порядок денний зараз дуже напружений – пов'язаний і з кризовими явищами, і так далі. Зараз йде постійна комунікація і з урядом, і з держкомпаніями, і з банківським середовищем. Природно, на це йде дуже багато часу. Тому це все, знаєте... Це все такі, абстрактні міркування», - сказав Пєсков.
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Раніше низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, в соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже з 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит в Казахстан.
Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах.
Останній раз Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.
Крім того, скасована зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі та РФ планували обговорити ситуацію в Україні.
ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а в соцмережах роблять фотожаби і вправляються в дотепності.
Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого в Твіттері зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.