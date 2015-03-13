США і Німеччина попередили РФ про можливі нові санкції

Про це під час зустрічі заявили радник президента США з питань національної безпеки Сюзан Райс і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає ВВС Україна.

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Як відзначили в прес-службі Білого дому, сторони погодилися з необхідністю повної реалізації мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту, "включаючи припинення всіх військових дій, співпраця з ОБСЄ, щоб спостерігачі могли підтвердити повне відведення важкого озброєння, а також звільнення полонених".

"Вони відзначили, що ціна для Росії значно зросте, якщо порушення мінських домовленостей буде відбуватися і далі або якщо підтримувані Росією сепаратисти будуть прагнути захопити нові території", - йдеться в заяві Білого дому.

Дипломати також погодилися з необхідністю підтримки України, яка здійснює кроки по стабілізації економіки.

Нагадаємо, минулого тижня про нові санкції в разі недотримання Росією мінських угод заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд.