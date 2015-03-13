США і Німеччина попередили РФ про можливі нові санкції
США і Німеччина попереджають Росію про введення щодо неї нових санкцій у разі порушення мінських домовленостей по Україні.
Про це під час зустрічі заявили радник президента США з питань національної безпеки Сюзан Райс і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає ВВС Україна.
Читайте такожСША можуть посилити тиск на РФ, бо наявні санкції не принесли бажаного результату
Як відзначили в прес-службі Білого дому, сторони погодилися з необхідністю повної реалізації мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту, "включаючи припинення всіх військових дій, співпраця з ОБСЄ, щоб спостерігачі могли підтвердити повне відведення важкого озброєння, а також звільнення полонених".
"Вони відзначили, що ціна для Росії значно зросте, якщо порушення мінських домовленостей буде відбуватися і далі або якщо підтримувані Росією сепаратисти будуть прагнути захопити нові території", - йдеться в заяві Білого дому.
Дипломати також погодилися з необхідністю підтримки України, яка здійснює кроки по стабілізації економіки.
Нагадаємо, минулого тижня про нові санкції в разі недотримання Росією мінських угод заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд.