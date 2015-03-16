Туск відмовився їхати до Москви на святкування дня Перемоги

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Wyborcza, пише Європейська правда.

"Запрошення отримав. Не поїду. Присутність на військовому параді поруч з агресором і людиною, яка застосовує зброю проти мирного населення Східної України, було б для мене, м'яко кажучи, двозначно", - сказав він.

Туск отримав запрошення після того, як в РФ звучали звинувачення в його адресу через жорстку позицію в конфлікті.

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"Це вже питання до балагану в адміністрації", - зазначив голова Європейської ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналогічні рішення прийняли канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.