Прем’єр Туреччини: вести переговори з Асадом - все одно що тиснути руку Гітлеру

Так турецький прем’єр відреагував у виступі в Анкарі на "голоси на Заході", які заявляють про необхідність домовлятися з сирійським президентом, передає радіо "Свобода". Такі заяви "змушують нас ставити під сумнів наші людські цінності", додав Ахмет Давутоглу.

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Державний секретар США Джон Керрі днями заявляв, що Вашингтону доведеться домовлятися з Башаром Асадом. Держдепартамент пізніше уточнив, що держсекретар мав на увазі переговори з представниками влади сирійського президента, але не особисто з самим президентом.

І на Заході, і серед поміркованої сирійської опозиції лунають заяви про необхідність залучити до переговорів про врегулювання ситуації в Сирії членів влади Башара Асада, що особисто не заплямовані участю в репресіях. Але значна частина світу, як і сирійська опозиція, не припускає можливості участі в цьому врегулюванні самого Асада чи осіб із його найближчого оточення.

Туреччина є нині одним із найбільших критиків влади Башара Асада і виступає за її усунення.