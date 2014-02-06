Асад посилив свої позиції в Сирії - Керрі

"Справедливості заради варто відзначити, що Асад трохи покращив своє становище. Але він все ще не виграє. Це глухий кут", - сказав Керрі в інтерв'ю телеканалу CNN.

Держсекретар не згоден з думкою про провал американської політики на сирійському напрямку.

"Ми оцінюємо, чи можемо, чи повинні зробити більше. Ми будемо працювати з конгресом. Будемо шукати шляхи, щоб отримувати більше зворотної реакції з боку росіян, з боку Асада", - зазначив Керрі.

За матеріалами РИА Новости