Бойовики ІДІЛ підозрюються в геноциді єзидів - ООН

Про це йдеться у доповіді щодо ситуації з правами людини в Іраку у зв'язку з активізацією там угруповання ІГ, підготовленим офісом Верховного комісара ООН з прав людини Зайед Раад аль Хуссейна, повідомляє РИА Новости.

У документі, підготовленому спеціальною місією УВКПЛ ООН, яка працювала в Іраку, містяться дані про детальні інтерв'ю з більш ніж сотнею постраждалих від дій ІГ в Іраку.

За свідченнями очевидців, крім знущань, тортур, зґвалтувань дітей і жінок, работоргівлі, насильницької ісламізації населення, масових вбивств і розстрілів, групування здійснювала акції по повному знищенню ряду етнічних і конфесійних груп, які можуть розцінюватися як геноцид.

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Зокрема, мова йде про масові вбивства в серпні 2014 року етноконфесійної групи єзидів, які вважаються найдавнішим народом планети.

У доповіді також наводяться дані про порушення і з боку іракських сил безпеки, які "проводили позасудові страти, тортури, викрадення, насильницькі переміщення великих груп осіб, часто безкарно". Таким чином, відзначають експерти УВКПЛ ООН, урядові війська "могли здійснювати військові злочини".

Так, експерти УВКПЛ ООН вимагають, щоб Рада з прав людини передала у Раду Безпеки ООН інформацію, яка вказує на вчинення в Іраку геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів, а також розглянути можливість передачі цих даних в Міжнародний кримінальний суд.