Бойовики ІД напали на нафтове родовище в Лівії, вбивши 11 осіб

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на арабський новинний портал Аль-Араб Аль-Алеум.

Офіційний представник служби охорони нафтових об'єктів Алі Аль-Хасі повідомив, що силовики, які охороняють об'єкт, були вбиті в п'ятницю в результаті нападу екстремістів, які підтримують угруповання "Ісламська держава", написано на сайті порталу.

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За словами Аль-Хасі, родовище Аль-Хані вдалося відстояти, однак зачистка прилеглих нафтових об'єктів Аль-Мабрук, Аль-Бахі і Аль-Зохра утруднена у зв'язку з тим, що бойовики їх замінували.

При нападі бойовики розправилися з військовими, підпалили нафтосховище і викрали обладнання.