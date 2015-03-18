Могеріні звинуватила "Ісламську державу" у розстрілі туристів у Тунісі

"Це посилює нашу рішучість більш тісно співпрацювати з нашими партнерами, щоб протистояти терористичній загрозі", - повідомила вона, передає 112.ua з посиланням на Reuters.

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Також Федеріка Могеріні пообіцяла Тунісу повну підтримку з боку Євросоюзу у боротьбі з тероризмом і реформування правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час захоплення бойовиками музею у Тунісі загинули 19 осіб, у тому числі 17 туристів. Серед загиблих - туристи з Італії, Німеччини, Польщі та Іспанії.