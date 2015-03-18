Могеріні звинуватила "Ісламську державу" у розстрілі туристів у Тунісі
20:16, 18 березня 2015Світ
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Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Федерика Могеріні звинуватила бойовиків "Ісламської держави" у теракті в Тунісі.
Могеріні звинуватила "Ісламську державу" в розстрілі туристів у Тунісі / Фото УНИАН
"Це посилює нашу рішучість більш тісно співпрацювати з нашими партнерами, щоб протистояти терористичній загрозі", - повідомила вона, передає 112.ua з посиланням на Reuters.
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Також Федеріка Могеріні пообіцяла Тунісу повну підтримку з боку Євросоюзу у боротьбі з тероризмом і реформування правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час захоплення бойовиками музею у Тунісі загинули 19 осіб, у тому числі 17 туристів. Серед загиблих - туристи з Італії, Німеччини, Польщі та Іспанії.
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