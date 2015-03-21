Президент Болгарії також відмовився їхати до Москви на 70-річчя Перемоги

11:31, 21 березня 2015
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Раніше на урочистості, присвячені 70-річчю з дня Перемоги до Москви відмовилися їхати канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Євроради і екс-прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, президент США Барак Обама, президент Польщі Броніслав Коморовський, президенти Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Словаччини

REUTERS

Президент Болгарії Росен Плевнелієв не планує приїжджати до Москви для участі в заходах, присвячених 70-річчю перемоги у Другій світовій війні.

Як відзначили в прес-службі голови болгарської держави, відповідне запрошення було отримано, але участь президента в московських урочистостях не планується.

Про це повідомляє портал болгарських новин NewsBG.ru, передає «Лента.ру».

Про причини рішення президента Болгарії нічого не повідомляється.

Болгарія офіційно вступила у Другу світову війну на боці Німеччини, Італії та Японії в грудні 1941 року. Країна оголосила війну США та Великобританії, при цьому була єдиним союзником Гітлера, який не воював проти СРСР.

Раніше на урочистості, присвячені 70-річчю з дня Перемоги до Москви відмовилися їхати канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Євроради і екс-прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Польщі Броніслав Коморовський, президенти Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Словаччини.

Також не збирається до Москви на урочистості 9 травня і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

Президент США Барак Обама також не планує їхати до Москви на 70-річчя Перемоги

Президент Франції Франсуа Олланд поки не дав остаточної відповіді щодо своїх планів на 9 травня і чи фігурує в них візит до Москви.

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