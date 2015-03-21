Президент Болгарії також відмовився їхати до Москви на 70-річчя Перемоги

Президент Болгарії Росен Плевнелієв не планує приїжджати до Москви для участі в заходах, присвячених 70-річчю перемоги у Другій світовій війні.

Як відзначили в прес-службі голови болгарської держави, відповідне запрошення було отримано, але участь президента в московських урочистостях не планується.

Про це повідомляє портал болгарських новин NewsBG.ru, передає «Лента.ру».

Про причини рішення президента Болгарії нічого не повідомляється.

Болгарія офіційно вступила у Другу світову війну на боці Німеччини, Італії та Японії в грудні 1941 року. Країна оголосила війну США та Великобританії, при цьому була єдиним союзником Гітлера, який не воював проти СРСР.

Раніше на урочистості, присвячені 70-річчю з дня Перемоги до Москви відмовилися їхати канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Євроради і екс-прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Польщі Броніслав Коморовський, президенти Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Словаччини.

Також не збирається до Москви на урочистості 9 травня і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

Президент США Барак Обама також не планує їхати до Москви на 70-річчя Перемоги

Президент Франції Франсуа Олланд поки не дав остаточної відповіді щодо своїх планів на 9 травня і чи фігурує в них візит до Москви.