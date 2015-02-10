Обама не планує їхати в Москву на 70-річчя Перемоги
03:20, 10 лютого 2015Світ
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Обама не приїде в Москву на святкування 70-річчя Перемоги
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на заяву для преси Бена Родса, помічника американського лідера.
«Президент Обама не планує поїздку в Москву. Я не очікую нашої участі на рівні глави держави», - заявив він на брифінгу для іноземних журналістів.
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