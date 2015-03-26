Британська Easyjet також заборонить пілотові залишатися одному в кабіні

Нове правило покликане підвищити безпеку польотів після катастрофи з літаком Germanwings, другий пілот якого, імовірно, міг навмисно розбити літак, коли залишився в кабіні один, передає Бі-бі-сі.

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Нове правило почне діяти на літаках Easyjet вже з п'ятниці.

Нагадаємо, сьогодні норвезька лоукостер Norwegian Air Shuttle повідомив про введення аналогічних вимог.

Зазначимо, що прокурор Марселя Бріс Робен повідомив, що другий пілот літака, що розбився в Альпах навмисно хотів знищити літак. Записи бортового самописця показують, що він контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору. Перший пілот, літака Germanwings, який зазнав аварії у вівторок, перед аварією опинився за межами кабіни і не зміг повернутися назад: двері кабіни виявилися закриті.