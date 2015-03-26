Другий пілот літака A320 змінив код доступу в кабіну - журналіст

16:44, 26 березня 2015
Світ
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Після того, як перший пілот покинув кабіну, його колега змінив код доступу до неї - саме тому перший пілот не міг потрапити назад.

REUTERS

Про це у Twitter написав кореспондент Channel 4 Джонтан Міллер, з посиланням на представника керівництва Germanwings.

Раніше прокуратура Франції заявила, що другий пілот літака, що розбився в Альпах A320 авіакомпанії Germanwings хотів знищити літак: записи бортового самописця показують, що він контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору.

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Один з двох пілотів перед аварією опинився за межами кабіни і не зміг повернутися назад. Згідно з даними, отриманими з "чорного ящика", пілот відчайдушно намагався повернутися до штурвалу, проте двері були заблоковані.

Пізніше німецькі експерти підтвердили дані французької прокуратури про причетність другого пілота до катастрофи A320.

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