Другий пілот літака A320 змінив код доступу в кабіну - журналіст

Про це у Twitter написав кореспондент Channel 4 Джонтан Міллер, з посиланням на представника керівництва Germanwings.

CEO #Germanwings told me that the co-pilot refused entry to captain and over-ridden code which would have opened cockpit door @Channel4News - Jonathan Miller (@millerC4) March 26, 2015

Раніше прокуратура Франції заявила, що другий пілот літака, що розбився в Альпах A320 авіакомпанії Germanwings хотів знищити літак: записи бортового самописця показують, що він контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору.

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Один з двох пілотів перед аварією опинився за межами кабіни і не зміг повернутися назад. Згідно з даними, отриманими з "чорного ящика", пілот відчайдушно намагався повернутися до штурвалу, проте двері були заблоковані.

Пізніше німецькі експерти підтвердили дані французької прокуратури про причетність другого пілота до катастрофи A320.