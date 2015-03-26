Норвезька авіакомпанія заборонить своїм пілотам залишатися одним у кабіні

Керівництво норвезької авіакомпанії "Norwegian Air Shuttle ASA" в терміновому порядку змінює робочі інструкції для своїх екіпажів після того, як надбанням громадськості стали подробиці аварії у Франції лайнера A320 компанії "Germanwings", що прямував з Барселони в Дюссельдорф, повідомляє ТАСС.

Згідно з новими правилами, пілот пасажирського літака більше не матиме права залишатися в кабіні один, тоді як раніше інструкція цього не забороняла. Про це повідомляє Норвезька мовна корпорація.

Читайте такожДругий пілот літака A320 змінив код доступу в кабіну - журналіст

Запис з чорного ящика A320 вказує на те, що загибель 150 осіб на борту авіалайнера на півдні Франції стала результатом навмисних дій другого пілота.

Згідно із заявами прокурора Марселя Бріса Робена, капітан А320 вийшов з кабіни і не зміг повернутися назад, в той час як другий пілот в цей час свідомо ініціював зниження літака, яке призвело до його аварії.

Пасажирський літак A320 компанії Germanwings (дочірня компанія Lufthansa), який прямував з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на південному сході Франції. Катастрофа сталася в районі гірського масиву Труа-Евеше в департаменті Альпи Верхнього Провансу, поблизу містечка Дінь-ле-Бен.

Читайте такожЕксперти з Німеччини підтвердили, що другий пілот міг навмисно знищити лайнер A320

За інформацією Germanwings, контакт з літаком був втрачений в 10:53 за місцевим часом на висоті приблизно 1,8 тис. метрів.

На борту лайнера знаходилися 150 осіб: 144 пасажири і 6 членів екіпажу. Більшість - громадяни Німеччини та Іспанії. За даними французької влади, на борту A320 були також громадяни Австралії, Аргентини, Бельгії, Великобританії, Данії, Казахстану, Колумбії, Мексики, США і Японії.