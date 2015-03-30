ЗМІ: Другий пілот А320 міг бути геєм і замислювався про суїцид

Про це з посиланням на власні джерела у поліції передає видання The Sunday Express, повідомляє Espreso.tv.

“Команда наших експертів перевірила його комп’ютер, і отримана нами інформація доводить, що пілот шукав в інтернеті «темну сторону» мережевого життя, серед якої сайти з гомосексуальною порнографією, темою суїциду і сексуальних збочень”, - заявило джерело в поліції Дюссельдорфа.

Також стало відомо, що на попередньому місці роботи в якості бортпровідника за Любіца закріпилося прізвисько Томатний Енді - німецький евфемізм для прихованих гомосексуалістів, зазначає видання.

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За словами близьких другого пілота, він мав проблеми зі своєю сексуальною орієнтацією. Торік він налякав свою дівчину висловлюваннями, які показували заплутаний і нездоровий стан його свідомості.

Літак Airbus A-320 німецького лоукостера Germanwings, що летів з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на півдні Франції. На борту лайнера перебували 150 осіб, у тому числі шість членів екіпажу. Всі вони загинули.

Згідно з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, коли командир екіпажу на кілька хвилин залишив кабіну, другий пілот Андреас Любіц зачинився в ній, а потім навмисно направив лайнер вниз.