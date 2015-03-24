Французький експерт допустив можливість пожежі на борту А320 перед катастрофою

Таку думку висловив французький експерт Жерар Фельтзер, який протягом багатьох років аналізує для французьких ЗМІ авіакатастрофи, які відбуваються в світі, передає ТАСС.

"Судячи з того, що з моменту сходження з заданої висоти літак різко знижувався, подолавши дистанцію в 12 миль, а льотчики не подали за весь цей час жодного сигналу лиха, можна припустити, що з ними щось сталося. Цілком можливо, що сталося загоряння літієвих акумуляторів - такі випадки вже траплялися в історії сучасної авіації. Можливо, що в результаті цієї пожежі або з якоїсь іншої причини льотчики знепритомніли. Вони не тільки не звернулися по радіо до диспетчерської служби, але навіть не передали короткого умовного коду, що вказує на те, відмова якого саме обладнання відбувається на борту", - пояснив свою думку експерт.

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Для А320 20-25-річний термін експлуатації "є цілком нормальним", вважає Фельтзер. "За умови нормального обслуговування такі машини розраховані на 30-40 років. Але, зрозуміло, належить ще з'ясувати, чи не піддавався літак, особливо його крила, якимось надзвичайним, нештатним навантаженням", - зазначив експерт.