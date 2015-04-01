Дадаєв дав зізнавальні свідчення у справі про вбивство Нємцова - слідчий

12:11, 01 квітня 2015
Світ
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Заур Дадаєв, головний фігурант справи про вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова, дав зізнавальні свідчення і співпрацює зі слідством.

REUTERS

Про це в Мосміськсуді на засіданні за скаргою на арешт іншого фігуранта справи Хамзата Бахаєва заявив представник Слідчого комітету Російської Федерації, повідомляє ТАСС.

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"Причетність Бахаєва до злочину підтверджується зізнавальними показаннями Дадаєва, який співпрацює зі слідством", - сказав слідчий.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Дадаєва стверджував, що у його підзахисного є алібі, а сам Дадаєв не визнавав себе винним у вбивстві Нємцова.

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