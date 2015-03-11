Дадаєв не визнає себе винним у вбивстві Нємцова, на його тілі виявлено сліди побоїв - правозахисники

Про це повідомили члени Громадської спостережної комісії (ГСК), які змогли поспілкуватися у СІЗО "Лефортово" із заарештованими у справі про вбивство Нємцова, передає Російська служба BBC.

Раніше представники слідства заявляли, що Заур Дадаєв вже зізнався у скоєнні злочину, однак він повідомив правозахисникам, що він не вбивав опозиціонера.

Заур Дадаєв також поскаржився членам ГСК на жорстоке поводження і показав на тілі сліди від наручників, кайданів на ногах і ланцюгів.

"Весь час кричали: "Ти вбив Нємцова?". Я відповідав, що ні", - описує Дадаєв подробиці свого затримання.

Читайте такожНова газета: У Росії існує "розстрільний список" опозиціонерів, а вбивця - не Дадаєв

Правозахисники направили заяву директору ФСВП, голові Слідчого комітету і генпрокурору Росії із вимогою провести у СІЗО ретельну перевірку.

Вони також попросили організувати медичний огляд і судово-медичну експертизу, а також забезпечити особисту недоторканність і безпеку Губашевих і Дадаєва.

"Після спілкування з ними [обвинуваченими] та візуального огляду членами ОНК встановлені множинні синці та гематоми. Так, члени ОНК візуально встановили множинні забої та гематоми на руках і ногах Губашевих і Дадаєва, на ногах Заура Дадаєва також були зафіксовані гематоми та сліди від наручників/кайданів на руках і на ногах", - сказано в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Дадаєв стверджує, що зізнався у вбивстві Нємцова, щоб врятувати товариша.