Ісламісти напали на Північний Синай в Єгипті - 26 осіб загинули, десятки поранені
07:31, 30 січня 2015Світ
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В результаті серії нападів ісламістів в провінції Північний Синай в Єгипті загинули щонайменше 26 осіб.
REUTERS
Як пише Бі-бі-сі, за допомогою мінометів, вогнепальної зброї та щонайменше одного замінованого автомобіля в кількох містах було атаковано контрольно-пропускні пункти, поліцейські офіси і армійські бази.
Десятки людей отримали поранення.
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Нагадаємо, вчора стало відомо, що бойовики "Ісламського держави" погрожують вбити пілота ВПС Йорданії.
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