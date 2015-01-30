Ісламісти напали на Північний Синай в Єгипті - 26 осіб загинули, десятки поранені

Як пише Бі-бі-сі, за допомогою мінометів, вогнепальної зброї та щонайменше одного замінованого автомобіля в кількох містах було атаковано контрольно-пропускні пункти, поліцейські офіси і армійські бази.

Десятки людей отримали поранення.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що бойовики "Ісламського держави" погрожують вбити пілота ВПС Йорданії.