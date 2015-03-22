Армія Єгипту знищила на Синаї 45 ісламістських бойовиків
15:36, 22 березня 2015Світ
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Армія Єгипту повідомляє, що за останні п'ять днів в північній частині Синайського півострова було вбито 45 бойовиків.
REUTERS
За словами представників армії, також були заарештовані понад 80 осіб у трьох районах півострова, в тому числі в Эдь-Аріші і Рафаху, поблизу кордону з сектором Газа, передає Бі-бі-сі.
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Збройні сили Єгипту вже давно проводять кампанію проти ісламістських бойовиків на Синайському півострові.
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