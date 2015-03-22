Армія Єгипту знищила на Синаї 45 ісламістських бойовиків

За словами представників армії, також були заарештовані понад 80 осіб у трьох районах півострова, в тому числі в Эдь-Аріші і Рафаху, поблизу кордону з сектором Газа, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожІсламісти напали на Північний Синай в Єгипті - 26 осіб загинули, десятки пораненіНезалежних підтверджень цьому немає.

Збройні сили Єгипту вже давно проводять кампанію проти ісламістських бойовиків на Синайському півострові.