Біля берегів Камчатки відновили пошуки моряків, які вижили в катастрофі траулера "Далекий Схід"

Як повідомляє Радіо Свобода, жертвами катастрофи стали, за останніми даними, 56 осіб, 63 - врятовано.

Пошуки, перервані через темряву, відновлено на світанку. В них задіяно 26 риболовецьких суден, які перебувають у тому районі, а також одне рятувальне судно.

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Морозильний траулер, приписаний до сахалінського порту Невельськ, затонув у ніч на 2 квітня за 300 км на південь від Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Загалом на борту перебували 132 людини.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України підтвердили громадянство України одного члена екіпажу траулера «Дальний Восток», громадянство ще трьох моряків уточнюється.