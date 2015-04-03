Біля берегів Камчатки відновили пошуки моряків, які вижили в катастрофі траулера "Далекий Схід"

09:15, 03 квітня 2015
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В Охотському морі відновлено активні пошуки 13 рибалок, які зникли напередодні під час аварії морозильного траулера «Дальний Восток».

rospriroda.ru

Як повідомляє Радіо Свобода, жертвами катастрофи стали, за останніми даними, 56 осіб, 63 - врятовано.

Пошуки, перервані через темряву, відновлено на світанку. В них задіяно 26 риболовецьких суден, які перебувають у тому районі, а також одне рятувальне судно.

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Морозильний траулер, приписаний до сахалінського порту Невельськ, затонув у ніч на 2 квітня за 300 км на південь від Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Загалом на борту перебували 132 людини.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України підтвердили громадянство України одного члена екіпажу траулера «Дальний Восток», громадянство ще трьох моряків уточнюється.

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