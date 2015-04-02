МЗС підтверджує громадянство України одного члена екіпажу затонулого біля Камчатки траулера

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, за наявними даними, громадянство України одного члена екіпажу підтверджено, ще трьох – уточнюється.

За інформацією Консульства України в Новосибірську, сьогодні в акваторії Охотського моря затонув риболовецький морозильний траулер «Дальний Восток». За попередніми даними, на борту судна перебували 130 осіб, в т.ч. громадяни України.

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Створений у Росії міжвідомчий оперативний штаб здійснює керівництво рятувальними роботами (телефон гарячої лінії +74242 729999), до яких залучено 11 суден. Станом на 9.00 за київським часом врятовано 63 члени екіпажу.

Консульство України в Новосибірську підтримує регулярний зв’язок з оперативним штабом рятувальних робіт.

У МЗС працює «гаряча лінія» для забезпечення зв'язку з рідними громадян України – членів екіпажу траулера «Дальний Восток»:

- у Києві: +38 044 238 1657 (Департамент консульської служби МЗС України);

- у Новосибірську: +383 319 00 16 (Генеральне консульство України в Новосибірську).

Справа перебуває на контролі Міністерства закордонних справ України та Консульства України в Новосибірську.

Як повідомляв УНІАН, за даними т.в.о. голови Сахалінської області Олег Кожем’яко, траулер «Далекий Схід» затонув у Охотському морі через перевантаження і порушення балансування.

За інформацією Слідчого комітету РФ, розглядаються всі можливі версії аварії траулера, внаслідок якої загинуло 54 особи. На даний момент найбільш імовірною причиною стрімкого затоплення судна слідство вважає можливе зіткнення з перешкодою, через яку сталося пошкодження корпусу в районі машинного відділення.

Судно вело промисел. Імовірно, на борту перебувало 132 людини. З них 56 пасажирів і 76 членів екіпажу по судновій ролі. Серед тих, хто перебував на борту судна, було 78 громадян Російської Федерації, 42 громадянина Республіки М'янма, 5 громадян Республіки Вануату, 3 громадянина Республіки Латвія і 4 громадянина України.