В Охотському морі відновилися пошуки моряків, які вижили в катастрофі траулера

Про це повідомив представник ДВРЦ МНС Росії, передають РИА Новости.

"Активні пошуки поновилися в неділю. На місці знаходяться більше 20 риболовецьких суден, літак Бе-200 проведе повітряну розвідку. Планується, що на пошуки можуть вилетіти і два вертольоти Мі-8", - сказав співрозмовник.

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Морозильний траулер, приписаний до сахалінського порту Невельськ, затонув в ніч на 2 квітня за 300 км на південь від Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всього на борту знаходилися 132 людини.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України підтвердили громадянство України одного члена екіпажу траулера «Далекий Схід», громадянство ще трьох моряків уточнюється.