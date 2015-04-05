Лікарі Lufthansa приховували інформацію про депресію другого пілота A320 - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

Відзначається, що з квітня 2013 року медперсонал Lufthansa зобов'язаний повідомляти управління про важкі захворювання пілотів. У медичній карті Любіца була позначка, яка зобов'язує повідомити управління про проблеми зі здоров'ям пілота, однак, згідно з заявою відомства, цього не було.

Читайте такожОстанки загиблих у катастрофі А320 віддадуть родичам через місяць

"Федеральне управління цивільної авіації ФРН не було проінформовано про необхідність лікування Л. (Любіца)", - цитує видання заяву відомства.

Керівництво Lufthansa відмовилися давати які-небудь коментарі.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A-320 німецького лоукостера Germanwings, що летів з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на півдні Франції. На борту лайнера знаходилися 150 осіб, у тому числі шість членів екіпажу. Всі вони загинули.

Згідно з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, коли командир екіпажу на кілька хвилин залишив кабіну, другий пілот Любиц закрився в ній, а потім навмисно направив лайнер вниз.