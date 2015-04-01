Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих в катастрофі А320
Задіяні на місці падіння лайнера авіаперевізника Germanwings рятувальники завершили роботи з пошуку та виявлення тіл і останків жертв авіакатастрофи.
Про це повідомив представник французької жандармерії, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію AFP.
За його словами, на місці трагедії жертв не лишилося. Крім того, з середи, 1 квітня, почнеться пошук та збір особистих речей жертв аварії, запевнив представник жандармерії. До того ж тривають пошуки другого самописця літака, який має додатково пролити світло на причини трагедії.
Раніше президент Франції Франсуа Олланд заявляв у Берліні, що до кінця тижня можна ідентифікувати всі 150 жертв за допомогою ДНК-тесту.
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Як повідомлялося, 24 березня авіалайнер зі 150 людьми на борту розбився у французьких Альпах. Унаслідок аварії всі пасажири та члени екіпажу загинули. Однією з версій є зумисна аварія, яку спричинив 27-річний другий пілот Андреас Лубіц, коли командир екіпажу тимчасово залишив кабіну. За даними слідчих, молодий пілот мав проблеми зі здоров'ям, але приховував це від керівництва.