Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих в катастрофі А320

14:13, 01 квітня 2015
Світ
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Задіяні на місці падіння лайнера авіаперевізника Germanwings рятувальники завершили роботи з пошуку та виявлення тіл і останків жертв авіакатастрофи.

REUTERS

Про це повідомив представник французької жандармерії, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію AFP.

За його словами, на місці трагедії жертв не лишилося. Крім того, з середи, 1 квітня, почнеться пошук та збір особистих речей жертв аварії, запевнив представник жандармерії. До того ж тривають пошуки другого самописця літака, який має додатково пролити світло на причини трагедії.

Раніше президент Франції Франсуа Олланд заявляв у Берліні, що до кінця тижня можна ідентифікувати всі 150 жертв за допомогою ДНК-тесту.

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Як повідомлялося, 24 березня авіалайнер зі 150 людьми на борту розбився у французьких Альпах. Унаслідок аварії всі пасажири та члени екіпажу загинули. Однією з версій є зумисна аварія, яку спричинив 27-річний другий пілот Андреас Лубіц, коли командир екіпажу тимчасово залишив кабіну. За даними слідчих, молодий пілот мав проблеми зі здоров'ям, але приховував це від керівництва.

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