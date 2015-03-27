ЗМІ: Командир A320 намагався сокирою виламати двері заблокованої кабіни пілотів

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Bild. Видання посилається на джерело, знайоме з ходом розслідування.

За даними співрозмовників газети, командир пішов на такий крок, коли з'ясувалося, що другий пілот, який перебував у кабіні, не відкриває йому броньовані двері.

"Поки другий пілот маневрував літак до землі з незрозумілих причин, командир екіпажу використав сокиру, щоб зламати двері і запобігти авіакатастрофі", - йдеться в повідомленні німецької газети Bild з посиланням на джерело в правоохоронних органах, знайоме з ходом розслідування.

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При цьому представник авіакомпанії Germanwings, якій належав літак, що розбився, підтвердив виданню, що на її борту літаків А320 дійсно є сокири.

Нагадаємо, раніше німецький таблоїд Bild з посиланням на джерело в компанії Lufthansa повідомив, що другий пілот літака Germanwings - Андреас Любіц - проходив психіатричне лікування.