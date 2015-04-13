У Німеччині помер володар Нобелівської премії з літератури Гюнтер Грасс
13:00, 13 квітня 2015Світ
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Німецький письменник Гюнтер Грасс, володар Нобелівської премії з літератури, помер у віці 87 років.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на німецький телеканал новин NTV.
Письменник помер у Любеку.
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Дебютний і найвідоміший роман Грасса «Жерстяний барабан» вийшов у 1959 році, пізніше він був екранізований Фолькером Шльондорфом. Фільм отримав головний приз Каннського кінофестивалю в 1979 році і «Оскар» як кращий іноземний фільм.
Грасс був удостоєний Нобелівської премії в галузі літератури в 1999 році.
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