Каннський кінофестиваль підкорило німе українське кіно

16:42, 23 травня 2014
Суспільство
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Український режисер Мирослав Слабошпицький переміг у конкурсі "Тиждень критики" на Каннському кінофестивалі.

Його фільм "Плем'я" взяв 3 нагороди: гран-прі, приз фундації Ган і приз "Відкриття". "Плем'я" знято мовою жестів і йде без субтитрів і голосових коментарів. За сюжетом, молодий хлопець приїжджає вчитися в інтернат для слабочуючих, набирає угрупування під назвою "Плем'я" і закохується в дівчину.

Акторка і модель Хофіт Голан прибула на показ фільму ''Два дні, одна ніч''
Акторка і модель Хофіт Голан прибула на показ фільму "Два дні, одна ніч" /  © REUTERS
Актриса Ума Турман вітає шанувальників кіно на набережній Круазетт
Актриса Ума Турман вітає шанувальників кіно на набережній Круазетт  /  © REUTERS
Актори Маріон Котіяр і Фабріціо Роньон прибули на показ картини ''Два дні, одна ніч''
Актори Маріон Котіяр і Фабріціо Роньон прибули на показ картини "Два дні, одна ніч" /  © REUTERS
Актриса Софі Лорен прибула на показ картини ''Два дні, одна ніч''
Актриса Софі Лорен прибула на показ картини "Два дні, одна ніч" /  © REUTERS
Каннський кінофестиваль є одним з найстаріших (задуманий в 1939 році, вперше проведений в 1946 році) і найпрестижніших у світі
Каннський кінофестиваль є одним з найстаріших (задуманий в 1939 році, вперше проведений в 1946 році) і найпрестижніших у світі /  © REUTERS
Французська актриса Софі Марсо
Французська актриса Софі Марсо /  © REUTERS
Символ кінофестивалю - Пальмова гілка виготовлена з шоколаду
Символ кінофестивалю - Пальмова гілка виготовлена з шоколаду /  © REUTERS
Ларс Ейдингер позує під час фотосесії для фільму ''Сілс Марія''
Ларс Ейдингер позує під час фотосесії для фільму "Сілс Марія" /  © REUTERS
Член журі актриса Лейла Хатамі прибула на показ фільму ''Зал Джиммі''
Член журі актриса Лейла Хатамі прибула на показ фільму "Зал Джиммі" /  © REUTERS
Актриса Джульет Бінош позує під час фотосесії для фільму ''Сілс Марія''
Актриса Джульет Бінош позує під час фотосесії для фільму "Сілс Марія" /  © REUTERS
Член журі Жюльєтт Бінош і актриса Хлоя Грейс Моретц позують під час фотосесії для фільму ''Силс Марія''
Член журі Жюльєтт Бінош і актриса Хлоя Грейс Моретц позують під час фотосесії для фільму "Силс Марія"  /  © REUTERS

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