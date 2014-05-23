Каннський кінофестиваль підкорило німе українське кіно

Його фільм "Плем'я" взяв 3 нагороди: гран-прі, приз фундації Ган і приз "Відкриття". "Плем'я" знято мовою жестів і йде без субтитрів і голосових коментарів. За сюжетом, молодий хлопець приїжджає вчитися в інтернат для слабочуючих, набирає угрупування під назвою "Плем'я" і закохується в дівчину.