Опитування: поляки і німці підтримують санкції проти Росії

Це випливає з результатів опитувань компаній TNS Emnid und TNS Polska, які оприлюднені Фондом Бертельсмана, передає DW.DE. Так, за результатами опитувань, переважна більшість респондентів в обох країнах підтримують санкції проти Росії: 76% у Польщі та 67% - у Німеччині. При цьому 23% німців виступають за посилення чинних санкцій, у Польщі таких - 41%.

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В обох країнах більше двох третин (78%) опитаних вважають, що відносини їхньої країни з Росією - погані. При цьому в якості причини погіршення називають передусім конфлікт в Україні. Відповідальною за цей конфлікт 39% опитаних німців вважають Росію, а 43% - обидві сторони. У той же час у Польщі більшість опитаних (61%) покладає провину на Росію.

Крім того, за даними опитування, у Польщі 78% респондентів відчувають військову загрозу з боку Росії, у той час як у Німеччині таких - 41%.

Щодо ставлення до дій влади своїх країн в українському конфлікті, то тут між німцями та поляками існують розбіжності. Так, 53% опитаних німців схвалюють дії свого уряду, у той час як 51% опитаних поляків не погоджується з кроками офіційної Варшави. Радше негативно ставляться поляки і до дій німецької влади в українській кризі, лише 28% назвали їх достатніми або хорошими.

При цьому до економічної підтримки України готові як поляки (56%), так і німці (55%). Однак ані німці, ані поляки не підтримують військової допомоги Україні. У Німеччині противниками таких заходів виявилися 82% респондентів, а в Польщі - 56%.

Опитування проводилося інститутами TNS Emnid у Німеччині та TNS Polska у Польщі. У кожній країні в ньому взяли участь по тисячі людей віком від 18 років.