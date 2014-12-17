Більшість німців не довіряють новинам ЗМІ про конфлікт в Україні

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені у програмі Zapp німецького телеканалу NDR, повідомляє DW.DE. Майже кожен третій з групи скептиків заявив, що повідомлення щодо української теми є односторонніми та необ’єктивними, зазначається у дослідженні. Крім того, майже кожен п’ятий з групи з малою довірою чи відсутністю довіри до повідомлень ЗМІ про конфлікт на Донбасі переконаний у свідомій дезінформації з боку ЗМІ.

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Результати дослідження також свідчать, що зниження довіри німців до ЗМІ - це тенденція останнього часу. Якщо у квітні 2012 року 40% респондентів заявляли, що мають високий або дуже високий рівень довіри до повідомлень ЗМІ, то зараз таких лише 29%, зазначається у повідомленні.

"Відсутність довіри простежується у всіх вікових та групах з різним рівнем доходів, а також незалежно від статі та місця проживання, і, очевидно, негативно впливає на сприйняття засобів масової інформації в цілому", - наголошують соціологи.

Зазначене опитування проводилося на початку грудня соціологами з компанії Infratest Dimap на замовлення NDR, репрезентативна вибірка склала 1002 особи.