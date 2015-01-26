Польща не братиме участі у збройному конфлікті на Донбасі - прем’єр-міністр

Польща не братиме участі у збройному конфлікті на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявила прем’єр-міністр Ева Копач сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Я вважаю, що поляки сьогодні заслуговують на те, аби їм чесно, чітко та правдиво сказали, що Польща не збирається на жодну війну. Польща не буде брати участі у жодних збройних конфліктах", - сказала вона, коментуючи заяву одного з кандидатів у президенти Польщі Анджея Дуди, який минулого тижня зазначив, що польській владі "варто подумати" над таким варіантом.

Копач сподівається, що всі кандидати у президенти Польщі (вибори відбудуться цього року) поділятимуть її позицію.

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За словами Копач глава держави, представник правлячої партії "Громадянська платформа" Броніслав Коморовський розділяє таку точку зору "і точно не буде нікого висилати на війну".

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти від найбільшої опозиційної партії "Закон та справедливість" Анджей Дуда, коментуючи заяву одного з польських політиків про необхідність направити польських військових на Донбас, сказав, що це "важке рішення", над яким "треба добре подумати", але "варто" розглянути таку можливість.

Згідно з польським законодавством, військових для участі у закордонних кампаніях може направити президент Польщі, рішення якого має затвердити уряд.

23 січня генерал польської армії у відставці Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща не може самостійно направити своїх військових в Україну, оскільки має узгоджувати подібні рішення з іншими державами НАТО. За його словами, зараз немає передумов для такого рішення.