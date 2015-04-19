У Фінляндії відбуваються парламентські вибори

Після цього на підставі їх результатів упродовж наступних тижнів буде сформовано новий уряд країни і призначений прем'єр-міністр, передає ТАСС.

З 8 по 14 квітня відбулося попереднє голосування, в якому взяли участь 1,3 млн осіб, або 31,9% з тих, хто має право голосу. Явка виявилася вищою, ніж чотири роки тому, тоді вона становила 31,2%.

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Очікується, що після чотирирічної перерви до влади у Фінляндії знову прийдуть центристи. Коли в 2011 році на парламентських виборах перемогу здобула Національна коаліційна партія на чолі з Юркі Катайненом, партія Фінляндський центр, яка до цього керувала країною впродовж восьми років, залишилася в опозиції.

Влітку минулого року Катайнен залишив свій пост, перейшовши на роботу до структур Євросоюзу. На посаді прем'єра його змінив Александер Стубб.