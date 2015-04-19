У Фінляндії відбуваються парламентські вибори
У Фінляндії сьогодні відбуваються вибори до однопалатного парламенту (едускунту), під час яких на чотирирічний термін буде обрано 200 депутатів.
Після цього на підставі їх результатів упродовж наступних тижнів буде сформовано новий уряд країни і призначений прем'єр-міністр, передає ТАСС.
З 8 по 14 квітня відбулося попереднє голосування, в якому взяли участь 1,3 млн осіб, або 31,9% з тих, хто має право голосу. Явка виявилася вищою, ніж чотири роки тому, тоді вона становила 31,2%.
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Очікується, що після чотирирічної перерви до влади у Фінляндії знову прийдуть центристи. Коли в 2011 році на парламентських виборах перемогу здобула Національна коаліційна партія на чолі з Юркі Катайненом, партія Фінляндський центр, яка до цього керувала країною впродовж восьми років, залишилася в опозиції.
Влітку минулого року Катайнен залишив свій пост, перейшовши на роботу до структур Євросоюзу. На посаді прем'єра його змінив Александер Стубб.