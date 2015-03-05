Прем’єр Фінляндії заявив, що країна має подумати про вступ до НАТО

Про це заявляє прем’єр-міністр країни Александр Стубб, передає радіо "Свобода". Цей момент дуже важливий, сказав він у Хельсінкі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Але, додав він, можливий вступ Фінляндії до НАТО має стати предметом громадського підтвердження.

Наступного місяця у Фінляндії мають відбутися парламентські вибори, за результатами яких буде створений уряд на наступні чотири роки.

Тим часом, за останніми опитуваннями, громадська підтримка вступові нейтральної останніми десятиліттями Фінляндії до НАТО ще досить низька: 27% висловилися за вступ, 57% проти.