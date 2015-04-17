ПАРЄ не збирається повертати Росії право голосу через відсутність прогресу

Питання перегляду санкцій щодо російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) може бути зняте з порядку денного квітневої сесії, що означатиме їхнє продовження до січня 2016 року. Про це на зустрічі з журналістами у Страсбурзі у п’ятницю, 17 квітня, повідомив генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький, передає DW.de.

У січні цього року резолюцією ПАРЄ делегація Росії була позбавлена права голосу, а її члени - прав працювати в керівних органах асамблеї та призначатися доповідачами. Санкції на представників Держдуми були накладені через продовження незаконної анексії українського Криму. А також, як говориться в резолюції, через агресію РФ на Сході України, зокрема, "постачання зброї сепаратистам та ведення таємних військових дій за участю російських військових, що є грубим порушенням статуту РЄ і Мінського протоколу, стороною якого є Росія". У відповідь на це делегація РФ залишила ПАРЄ, а її голова Олексій Пушков заявив, що до кінця року російські депутати до Страсбурга не приїздитимуть.

У січневій резолюції ПАРЄ сформульовано понад 20 пунктів, за умови виконання яких асамблея обіцяє розглянути можливість скасування санкцій проти російської делегації під час квітневої сесії. Серед цих умов - припинення анексії Криму, відкликання всіх російських військ з території України, зупинення постачання зброї та направлення "добровольців" на Донбас, звільнення Надії Савченко протягом 24 годин від моменту ухвалення резолюції, а також виведення російських військ з території Придністров’я та припинення окупації Абхазії та Південної Осетії.

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Проте під час засідання Моніторингового комітету ПАРЄ, яке відбулося наприкінці березня у Парижі, представники всіх політичних груп дійшли висновку, що питання перегляду санкцій щодо Росії не має сенсу, оскільки відсутність прогресу з боку Москви за всіма пунктами, вказаними в резолюції, є очевидною. Голова комітету Штефан Шеннах звернувся до Бюро ПАРЄ з проханням зняти це питання з порядку денного, замінивши його дебатами "Політична та безпекова ситуація в Україні та її наслідки".

За словами Войцеха Савицького, під час відкриття сесії 20 квітня це питання буде винесено на голосування депутатів ПАРЄ. "Тільки депутати асамблеї вирішуватимуть, чи питання зняття санкцій з російської делегації заслуговує на розгляд", - підкреслив Войцех Савицький.

Проте, як повідомило DW джерело у секретаріат асамблеї, сьогодні "майже зі стовідсотковою впевненістю можна говорити, що питання зняття санкції з росіян у порядку денному не буде". "Його замінять дебатами про ситуацію в Україні, на яких опосередковано обговорюватимуть і дії Росії", - сказало джерело, уточнивши, що це будуть так звані "поточні дебати", які не передбачають голосування і ухвалення підсумкового документу.

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Войцех Савицький також нагадав, що у 16-му пункті січневої резолюції асамблея залишає за собою право повністю анулювати повноваження російської делегації під час червневої сесії ПАРЄ, якщо Росія не продемонструє "прогресу в імплементації Мінського протоколу, а також у виконанні вимог та рекомендацій асамблеї, особливо щодо негайного виведення російських військ зі Сходу України". "Це питання асамблея обов’язково розглядатиме у червні", - наголосив генсек ПАРЄ. Він також нагадав, що наразі повноваження російської делегації чинні, а прав на участь у роботі сесії та комітетах ПАРЄ депутатів Держдуми ніхто не позбавляв. "Російська делегація сама вирішила не брати участі у сесійних засіданнях", - підкреслив Войцех Савицький.

Він також повідомив, що робота над черговою доповіддю Моніторингового комітету щодо виконання Росією зобов’язань, які вона взяла на себе під час вступу до РЄ, фактично зупинена. Адже російська влада не сприяє організації моніторингового візиту до Москви співдоповідачкам комітету з питань Росії Дорі Бакояніс (Греція) та Ліліан Морі Паск'є.