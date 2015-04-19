Прем'єр Італії: загибель мігрантів у Середземному морі - справжнє вбивство

Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці назвав загибель іммігрантів у Середземному морі справжнім убивством, яке відбувається кожного дня, але про яке люди вважають за краще не замислюватися, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Його висловлювання збіглися зі словами мера Палермо Леолукі Орландо, який звинуватив Європу в тому, що вона веде себе як Понтій Пілат, що умиває руки після вбивства.

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Між тим прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що його країна та Італія змушені поодинці справлятися з цією кризою, і попередив, що Європу і весь світ жорстко засудять за те, що вони закривають очі на цю трагедію.

Папа Римський також закликав до негайних і рішучих дій для порятунку іммігрантів, що намагаються морем дістатися до Європи.