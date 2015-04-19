Судно з сотнями мігрантів затонуло в Середземному морі - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на видання Times of Malta.

Згідно з повідомленням, інцидент стався в ніч з суботи на неділю в 200 кілометрах на південь від італійського острова Лампедуза. За попередніми даними, на борту судна могли перебувати щонайменше 700 іммігрантів. На даний момент відомо, що з води вдалося дістати близько 30 осіб. Операція з порятунку триває.

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Відзначається, що в Італію щодня по морю прибувають сотні вихідців із країн Північної Африки. Тільки за останній тиждень в Сицилійській протоці були врятовані 11 тисяч осіб, зазначають італійські ЗМІ.

Багато іммігрантів, які їдуть до італійського берега на човнах з Лівії, терплять лихо і гинуть. За даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, з початку року в Середземному морі загинули 950 осіб.