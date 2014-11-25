Папа Римський: Європа створює враження втомленої та постарілої

Папа Римський Франциск, виступаючи у вівторок у Європарламенті в Страсбурзі, заявив про необхідність посилення Європи, повідомляє Радіо Свобода.

«Замість того, щоб бути міцнішою та сильнішою, Європа створює враження втомленої та постарілої, вона все менше і менше виглядає захисником у світі, який часто дивиться на неї з байдужістю, недовірою, і навіть, часом, з підозрою», - зазначив Франциск.

За його словами, великі ідеї, які колись надихали Європу, здаються такими, що втратили колишню силу, поступилися місцем бюрократичним формальностям європейських установ. Франциск закликав політиків звертати увагу, насамперед, на людей, на їхні потреби, а не на юридичні та технічні процедури.

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У своєму виступ Папа Римський торкнувся, серед іншого, питання, пов'язаних із нелегальними мігрантами. Він закликав європейських законодавців більш активно сприяти вирішенню проблем переселенців, і не допустити того, щоб Середземне море, через яке в Європу намагаються потрапити багато мігрантів, перетворилося на «величезне кладовище».

Нинішній візит - перший приїзд глави Римсько-католицької церкви в Страсбурзі з моменту, коли це місто відвідав в 1988 році Іван Павло II.