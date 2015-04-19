У Білорусі заборонили георгіївську стрічку - ЗМІ

Георгіївську стрічку негласно оголошено поза законом у Білорусі. Як повідомляє білоруське видання by24.org, влада країни в "добровільно-примусовому" порядку рекомендувала використовувати червоно-зелену стрічку кольорів прапора Білорусі, прикрашену цвітом яблуні, повідомляє LB.ua.

Централізований випуск таких стрічок налагоджено на підприємстві "Лента" у Могильові. Щодня воно випускає близько 10 тисяч штук.

Видання також оприлюднює офіційний лист з Управління торгівлі та послуг Вітебського облвиконкому, який з позначкою "терміново" надійшов в усі підвідомчі організації. З нього випливає, що, як мінімум, для працівників торгівлі, сфери послуг і підприємств громадського харчування носіння "Квітки Великої Перемоги" у період з 1 по 9 травня включно буде обов'язковим.

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Нагадаємо, в Україні символом перемоги у Другій світовій війні стало стилізоване зображення червоного маку.

Георгіївська стрічка стала символом російських окупантів і сепаратистів на Донбасі.