У Держдумі пропонують ввести кримінальну відповідальність за осквернення георгіївської стрічки

Відповідну законодавчу ініціативу готує член комітету Держдуми з оборони, голова Російської партії пенсіонерів за справедливість Ігор Зотов, повідомляють "Известия".

Депутат пояснив, що зміни передбачається зафіксувати в Кримінальному кодексі, доповнивши новими нормами ст. 329 «Наруга над Державним гербом РФ або Державним прапором РФ». Зараз Зотов має намір ініціювати громадське обговорення того, які саме символи Перемоги потребують законодавчого захисту.

Депутат звертає увагу на те, що зараз федеральне законодавство передбачає адміністративну відповідальність за порушення порядку використання державних символів і кримінальну - за наругу над прапором чи гербом країни.

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"Ми працюємо над законодавчою ініціативою, метою якої стане захист від дій, спрямованих на осквернення символів Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Поправки передбачається внести до ст. 329 КК РФ. Для більшості моїх однопартійців символами Перемоги є Прапор Перемоги, орден Перемоги, георгіївська стрічка", - повідомив Зотов.

"Наше ключове завдання - не допустити реабілітації фашизму", - додає він.

За його словами, покарання за наругу або осквернення символів Перемоги передбачається встановити за аналогією з покаранням за це ж у відношенні символів держави - обмеження волі на строк до 1 року, або примусові роботи на той же строк, або арешт на термін від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 1 року.