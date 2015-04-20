Грібаускайте закликала посилити місію ОБСЄ на Донбасі

Як повідомляє Delfi з посиланням на прес-службу президента Литви, це питання Грібаускайте обговорила на зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром, що відбулася у Вільнюсі.

"На зустрічі обговорювалися регіональна безпека і роль ОБСЄ у забезпеченні виконання Мінських угод. За словами глави держави, необхідно посилити спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, забезпечивши свободу і безпеку її пересування", - йдеться в повідомленні.

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Грібаускайте підкреслила, що вирішення конфлікту неможливе до тих пір, поки не буде забезпечено міжнародне спостереження за кордоном України і Росії.

Відзначається, що глава ОБСЄ приїхав до Литви на конференцію ОБСЄ і ООН, що присвячена ролі жінок у забезпеченні міжнародних миру і безпеки.