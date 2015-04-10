Держдеп визначився, хто буде представляти США на параді Перемоги в Москві

Про це поінформували в Держдепартаменті, передає Еспресо.TV із посиланням на Associated Press.

"США вшановують тих, хто загинув, воюючи з нацистами під час Другої світової війни, включаючи мільйони росіян. Але дії Росії в Україні вплинули на рішення про рівень представництва Сполучених Штатів на параді", - зазначили у Держдепі.

Відтак парад у Москві відвідає лише американський посол в Росії Джон Теффт.

Також у відомстві висловили сподівання, що інші країни послідіють прикладу США.

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Нагадаємо, раніше про свою відмову приїхати на урочистості в Москву на 9 травня повідомили глави провідних країн світу - Японії,Німеччині, Великої Британії а також лідери Норвегії, Грузії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії,Словаччини, Австрії та інші.

Запрошення прийняли 32 лідери, серед них переважають президенти і прем’єри країн Азії і пострадянського простору. Про готовність приїхати в Москву 9 травня заявив і президент Греції. Уряд Чехії ще не вирішив, чи посилати за держкошти президента Земана на святкування Дня Перемоги до Путіна.