Акції протесту з Балтимора перемістилися в Нью-Йорк і Бостон

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Нью-Йорку відбулася акція протесту на тлі загибелі афроамериканця Фредді Грея в поліцейському відділку в Балтиморі. Згідно з повідомленням агенції АР, сотні людей вийшли у середу, 29 квітня, на вулиці Нью-Йорка та Бостона, щоб виказати у такий спосіб свою незгоду з насильством проти чорношкірих з боку поліції. За наявними даними, щонайменше 60 учасників акції протесту в Нью-Йорку заарештували після того, як вони посунули вулицями Манхеттена та заблокували кілька вулиць і тунель.

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Натомість у Бостоні активісти зібралися у парку біля штаб-квартири поліції міста і провели там мирну демонстрацію. Крім того, у Філадельфії планують проведення аналогічної акції протесту неподалік від міської ратуші.

Як відомо, смерть чорношкірого Фредді Грея, який одержав несумісні з життям травми хребта у поліційному відділку та помер 19 квітня в лікарні, спричинили хвилю насильства та заворушень в місті Балтимор. На тлі загострення ситуації, влада міста і штату змушена була вдатися до введення надзвичайного стану та комендантської години.